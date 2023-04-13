تاياني: نساند دعما اقتصاديا لصالح نمو تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد على أن “إيطاليا ستؤدي دورها” فيما يتعلق بتسريع مفاوضات السلطات التونسية المتعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يقدر بـ 1.9 مليار دولار يصرف على دفعات في غضون 4 سنوات.

وقال تاياني، في اعقاب اجتماع صباح الخميس مع ضيفه وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار “نحن مع دعم اقتصادي لصالح نمو تونس”. وأردف “ستقوم إيطاليا بدورها تجاه صندوق النقد الدولي” بتبني “رؤية استراتيجية”، مشددا على أهمية “التواجد الدبلوماسي والاقتصادي القوية على المدى المتوسط”.

وأعلن تاياني أنه “تمّ الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، فالهدف هو “تعزيز الهجرة القانونية”، على حد تعبيره.