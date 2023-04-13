وزير خارجية إيطاليا: هناك حكومة شرعية في تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن “هناك حكومة شرعية في تونس”.

وقال تاياني، في إشارة إلى اتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد بالسعي للانفراد بالسلطة “لا أريد أن يكون خلف صفوف ليبراليين أفواج من الأصوليين الإسلاميين كما حدث مع الربيع العربي”، وهم “لن يفعلوا خيرا للديمقراطية ولحقوق الإنسان”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية في مؤتمر صحفي الخميس، في أعقاب لقاء مع نظيره التونسي نبيل عمّار، إلى أن مهمة إيطاليا هي “تعزيز العمليات الديمقراطية ودعم الإصلاحات وقيام حكومة يمكن الحوار معها وتحترم قواعد معينة”، وقال “لم يبلغ لدى علمي صدور أحكام بالإعدام في تونس كما حدث في إيران”.