تاياني: نريد تعزيز التعاون مع تونس في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن “الحكومة ستواصل التزامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس”.

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية بعد ظهر الخميس في تغريدة على (تويتر) بعد لقاء في روما مع نظيره التونسي، نبيل عمّار “نريد تعزيز التعاون في قطاع الهجرة: مراقبة الحدود ومكافحة المتاجرين بالبشر والإعادة إلى الوطن. نعمل على كسر جمود المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أشارت أمس إلى أن هذه الزيارة “ستمثّل مناسبة للتباحث حول سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة الفاعلة”.

وأضافت “كما ستكون هذه الزيارة مناسبة لتدارس أفضل السبل الكفيلة بمعالجة عميقة وناجعة لظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدان المعنية”.