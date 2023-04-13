رئيس أساقفة إيطاليا: حالة طوارئ الهجرة الحقيقية هي لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، عن الاقتناع بأن “حالة الطوارئ الحقيقية في مجال الهجرة، تتمثل بجزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وفي كلمته خلال تقديم تقرير الهجرة لعام 2023، الذي أعده مركز (أستالّي) اليسوعي لخدمات الهجرة، في روما الخميس، فيما يتعلق بإعلان الحكومة حالة الطوارئ من ناحية المهاجرين، لفت الكاردينال تزوپّي إلى أنه “كان على بلادنا الخروج من منطق الطوارئ منذ أربعين عامًا. فالأمر اليوم يتعلق بمسألة اتخاذ قرارات تتطلع إلى الأمام”.

وقال المسؤول الكنسي، إنه “إذا كان صحيحًا أننا جميعًا على متن السفينة نفسها، فنحن بحاجة إلى الخروج من هذا المنطق معًا وتقديم رؤية تتطلع إلى المستقبل”، كذلك “لأن هناك إجراءات بيروقراطية كثيرة أيضاً”، ومن ثم “إذا كانت الحماية الإنسانية العادية فاعلة بشكل جيد، فليست هناك حاجة للتفكير بسبل منح حماية وبشكل خاصة”.

وبالعودة إلى موضوع الطوارئ، كرر تزوپّي القول: “لقد توجب علينا الخروج من منطق حالة الطوارئ منذ 40 عاماً خلت، وآمل ألا ترتبط الحلول بهذا المنطق. ينبغي اتخاذ قرارات مستقبلية، وحتى إذا كانت بحاجة إلى الوقت، فلا بأس”، لكن “هذه الأمور تندثر مع مرور الزمن”، لذا “علينا تقديم إجابات تضع العالم بأسره وعالمنا في الاعتبار، فالأمور تسير على ما يرام إنْ واجهناها معاً”.

وبشأن الإجراءات التي من المزمع اعتمادها، شدد الكاردينال على الحاجة إلى “ضمان أوقات سريعة، صون الحقوق، وعدم ترك المهاجرين وأبنائهم يذهبون في طي النسيان دون فعل شيء لأجلهم، فهناك من يقلق ومن يغضب بينهم”. واختتم بالقول: “نحن بحاجة لإعطاء الفرص، وهذا سيجعل وطننا مكانا أفضل”.