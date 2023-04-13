الاتحاد الأوروبي يقر تزويد أوكرانيا بذخيرة قيمتها مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اليوم الخميس إجراء مساعدة بقيمة 1مليار يورو في إطار مرفق السلام الأوروبي (EPF) لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، “سيسمح هذا الإجراء للاتحاد الأوروبي بتعويض الدول الأعضاء عن الذخيرة الممنوحة لأوكرانيا من المخازن أو من إعادة ترتيب أولويات الطلبات الحالية خلال الفترة من 9 شباط/فبراير إلى 31 أيار/مايو 2023”.

وفي هذا الصدد، رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أنه “بقرار اليوم، نقوم بتفعيل الجزء الأول من الاتفاقية التاريخية التي توصل إليها قادة الاتحاد الأوروبي لدعم التسليم الفوري بقيمة 1 مليار يورو من ذخيرة المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية. لا يوجد دليل أفضل على التصميم المشترك للاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم حق أوكرانيا المشروع في الدفاع عن النفس ضد العدوان الروسي الوحشي”.

ونوهت المذكرة بأن “قرار اليوم ينفذ الجزء الأول من اتفاقية المجلس الاوروبي بتاريخ 20 آذار/مارس 2023 بشأن نهج ثلاثي المسارات يهدف إلى تسريع تسليم ذخيرة المدفعية والشراء المشترك لها”.

وأضافت “مع شرائح الدعم السبع السابقة، فإن إجراء المساعدة الذي تم اعتماده اليوم يرفع إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في إطار (مرفق السلام الأوروبي) إلى 4.6 مليار يورو، ويثبت مجددا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ثابتًا في دعمه للجيش الأوكراني في الدفاع عن البلاد ضد العدوان الروسي غير الشرعي”.