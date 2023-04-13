تقرير إيطالي: هشاشة اللاجئين آخذة بالازدياد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط تقرير إيطالي عن الهجرة، الضوء على أن في مراكز استقبال المهاجرين في روما وحدها، يعاني 50٪ من المستفيدين من الخدمات من ضعف جسدي أو نفسي أو أكثر من ذلك. المتوسط ​​مستقر في السنوات الأخيرة، لكن ما ميّز عام 2022 هو خطورة الحالات نفسها”.

وجاء في تقرير مركز (أستالّي) اليسوعي لخدمات الهجرة، الذي تم تقديمه في روما الخميس، “إن وصول ضيوف عديدين يعانون من أمراض مزمنة أو تنكسية، جعل من الصعب بشكل خاص التخطيط لمشاريع شاملة تهدف إلى الاستقلالية”، كما “تم العثور أيضًا على نقاط ضعف، في بعض الحالات خطيرة للغاية والمتعددة في كثير من الأحيان، والتي تتطلب منا البدء بالتفكير في نمط استقبال ضروري للأشخاص ذوي الاحتياجات الاجتماعية والصحية الخاصة”.

وخلص تقرير المركز اليسوعي مشيراً الى أنه “يجب التفكير بطرق جديدة لتحمل المسؤولية وإجراءات الاستقبال، وتصميمها لكي تأخذ بالاعتبار، المسارات والأوقات الشخصية والحاجة إلى الاحتراف المتفاني”، في تقديم الخدمات.