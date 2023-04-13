إيطاليا: مجلس الشيوخ ينتظر تعديلات الحكومة لمرسوم الهجرة بعد الظهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي أنه ينتظر بعد ظهر اليوم الخميس، تقديم تعديلات من جانب الحكومة للمرسوم الأخير الخاص بالهجرة، والذي تم توقيعه في بلدة كوترو شهر آذار/مارس الماضي.

وأعلن المجلس في مذكرة مقتضبة، “إحالة جديدة للمرسوم إلى لجنة الشؤون الدستورية فيه، حيث من المتوقع أن تدخل الحكومة تعديلات على مرسوم الهجرة اعتباراً من أمس”.

وبهذا الصدد، صرح وكيل وزارة الداخلية نيكولا مولتيني وهو يهم بمغادرة الجلسة الأولى التي انعقدت صباحاً، أن “التعديلات التي ستكون اثنتان أو ثلاث، ستصل عند حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم”. واختتم بالقول إنه “في الواقع، لا تزال النصوص في وزارة الاقتصاد والمالية لوضع اللمسات الأخيرة عليها”.