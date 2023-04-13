إيطاليا: لا نقرن مساعدة تونس بالإصلاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أنها لا تقرن المساعدات المادية المقدَمة لتونس بالإصلاحات التي ينبغي أن تجريها هذه الأخيرة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي في ندوة صحافية لدى اختتام لقاء جمعه الخميس قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، مع نظيره التونسي نبيل عمّار، إن “إيطاليا قدمت الدفعة الأولى من المساعدات لتونس أصلاً، ثم سنرى الإصلاحات التي ستتم، وقد أعطاني وزير الخارجية (نبيل عمّار) ضمانات بهذا الشأن”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه “سنقدم دفعة ثانية، لكن لا يجب أن تكون المساعدات مشروطة بالإصلاحات، لأن من المهم دعم تونس اقتصاديًا”، وذلك “من أجل إحلال استقرارها واستقرار منطقة المتوسط​​”.