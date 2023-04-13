كاهن ايطالي: إعلان الحكومة حالة طوارئ للهجرة خيبة أمل ومرارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا كاهن ايطالي إلى تنظيم عاجل لسبل دخول قانونية للمهاجرين إلى بلاده، وقال: “أنا لا أخفي خيبة الأمل والمرارة لقرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ”، من ناحية قضية الهجرة.

جاء ذلك على لسان رئيس مركز (أستالّي) اليسوعي لخدمات الهجرة، الأب كاميللو ريبامونتي، في حديثه خلال تقديم التقرير مركزه عن الهجرة لعام 2023، الذي تم الخميس في روما، بحضور رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري، ورئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي.

وقال الأب ريبامونتي: “ماذا عساي أن أقول، إن هناك وافدين جدد؟ كلا، بل هناك حاجة لسياسات إنسانية للهجرة. لا للسياسات بدون مستقبل، ولقد أصبح من الملح تنظيم طرق قانونية لدخول المهاجرين”.

وفي ختام حديثه، لم يتمكن الكاهن اليسوعي من تمالك نفسه من التأثر، فاغرورقت عيناه بالدموع، وقال للاجئين، الذين كان بعضهم حاضراً في اللقاء لتقديم شهادات مؤلمة ودرامية: “أستميحكم عذراً لأجل كل ما لم نكن نعرفه، ما تعذّر علينا أو أردنا فعله لكننا لم نمتلك الشجاعة لذلك”.