وزير إيطالي: نعمل على تنظيم تدفقات المياه الضئيلة المتاحة ضد الجفاف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي، إن “الإجراء الذي نقدم عليه في الوقت الحالي، يتمثل بالقدرة على تنظيم تدفقات المياه الضئيلة المتاحة ضد الجفاف، وبشكل خاص في مقاطعات شمال البلاد”.

جاء ذلك على لسان وزير البيئة وأمن الطاقة جِلبيرتو بيكيتّو في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الـ53 للأرض، متحدثًا عن إدارة حالة طوارئ الجفاف على ضوء اقتراب فصل الصيف.

وأضاف الوزير بيكيتّو، أنه “لا توجد إجراءات محددة تتجاوز التنظيم، فهو يعني إدارة وتنسيق عمل أشخاص عديدين ممن يُعنون بالمياه وبقطاع الري، الذين يجب أن يكونوا قادرين على توفيره للجميع”، مبيناً أن “دور الحكومة، من خلال المفوض الذي سيتم تعيينه في الأيام القليلة المقبلة أيضاً، يتمثل على وجه التحديد بتنفيذ عمل التنسيق هذا”.

وذكر الوزير، أن “أعمال البنية التحتية الخاصة بهذا المجال عالقة منذ سنوات عديدة، لذا فإن الأمر يرتبط بالاستثمار لتجنب هدر المياه من القنوات وتهيئة الظروف لامتلاك احتياطيات المياه اللازمة للري، بل وكذلك العمل على تسخير التقنيات اللازمة لاستخدام كميات أقل من المياه أيضاً”.