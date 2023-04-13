إيطاليا: تعديلين من قبل الحكومة لنص مرسوم الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية عن تعديلين على مرسوم الهجرة الأخير، الذي وصل إلى لدن لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم الخميس.

هذا ومن المقرر أن يصل نص المرسوم، الذي تشد معارضة الأقليات البرلمانية له، إلى مجلس النواب دون تفويض لمقرره، عصر الثلاثاء المقبل 18 نيسان/أبريل.

ووفق مذكرة للحكومة، “ينطوي التعديل الأول الذي أدخلته الحكومة، على اقتراح تغييرات على المادة الخامسة منه، مع تدابير لتعزيز التقنية اللوجستية لنظام الاستقبال الأولي للمهاجرين وضوابط الرقابة الحدودية”.

وأشار البيان إلى أن “من بين القواعد، هناك أيضاً إمكانية اللجوء إلى هيئة الصليب الأحمر في لامبيدوزا حتى تاريخ الـ31 من كانون الأول/ديسمبر 2025، لضمان مستويات مناسبة للاستقبال في النقطة ساخنة على الجزيرة، وفيما يتعلق بحالات الازدحام بشكل خاص، فإن وزارة الداخلية، يمكنها الاستفادة من الصليب الأحمر الإيطالي لإدارة النقطة المذكورة”.

كما يهدف تعديل الحكومة لمرسوم الهجرة، وفقاً لبيانها، إلى “أحكام تهدف إلى الحد من التأثير على هياكل الاستقبال وترشيد وتكييف النظام ككل”. وأن من بين التدابير المتوخاة في هذا السياق “السماح لوزارة الداخلية بنقل الأجانب المستضافين في النقاط الساخنة، إلى هياكل مماثلة، لأجل أداء أمثل لأنشطة الإنقاذ، المساعدة الأولية والعمليات الأخرى التي تترتب عليها”.

كما تنص التعديلات على “إمكانية تحديد المحافظين لمبانٍ تخصص لاستقبال مؤقت لاستضافة طالبي اللجوء، في حالة عدم التوفر المؤقت لعدد كافٍ من الأماكن في المباني القائمة. وفي هذه المراكز، حيث يُتوقع أن يقيم طالب اللجوء للضرورة القصوى، لا يتم توفير سوى الخدمات المتعلقة بالطعام، السكن، الملبس، الرعاية الصحية والوساطة اللغوية والثقافية”.