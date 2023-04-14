إيطاليا: مفوض أوروبي يزور مصنعي معدات دفاعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر رسمية إيطالية إن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بريتون قام بزيارة مصنعين للمعدات الدفاعية في البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أنه عقب الاجتماع الذي عقده المفوض بريتون، مع وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، والذي تم خلاله، من بين أمور أخرى، بحث القضايا المتعلقة بالأمن في أوروبا وتعزيز التآزر من أجل زيادة القدرة التنافسية لقطاع صناعة الدفاع الأوروبية، زار أمس مصانع شركتي (سيمّيل) في بلدة كولليفيرّو (وسط) و(ليوناردو ـ أوتو ميلارا) في مدينة لاسبيتسيا الساحلية بمقاطعة ليغوريا (شمال).

وأضافت الوزارة في مذكرة صدرت الجمعة، أنه “خلال زيارات المفوض بريتون، التي رافقه فيها الأمين العام للدفاع والمدير الوطني لقطاع صناعة الأسلحة، الجنرال لوتشانو بورتولانو، وتندرج ضمن الرحلة المؤسسية إلى إيطاليا، استُقبل من قبل الرئيس التنفيذي لشركة (سيمّيل)، باولو ريجينالدي، ومن ممثليّ شركة ليوناردو لخدمات الدفاع”.

وذكر البيان، أنه “في ختام الاجتماعات، التي تم خلالها تسليط الضوء على القدرات الإنتاجية للمصانع من أجل التمكن من تقديم الدعم للاتحاد الأوروبي وباستخدام صناديقه التمويلية، أعرب المفوض بريتون عن ارتياحه للتعرف على تميّز الصناعة الإيطالية في هذا القطاع، مع إشارة خاصة إلى الأنظمة والتقنيات الحالية، القادرة على تلبية المتطلبات الجديدة والأكثر تحديًا لنظامي الدفاع والصناعة الأوروبيَين”.