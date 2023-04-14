تركيز على الدفاع والأمن في لقاء لرئيسة الوزراء الإيطالية وبارزاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية عن لقاء جمع في قصر (كيجي)، مقر الحكومة بروما أمس، رئيسة الوزراء جورجا ميلوني برفقة وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، ورئيس إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي نيجيرفان بارزاني.

وقال بيان لقصر (كيجي) الجمعة، إنه “خلال المحادثات، تم بحث قضايا متعلقة بالأجندة الثنائية، بما في ذلك، الفرص الاقتصادية التي يوفرها مناخ أكثر استقرارًا في البلاد”. وفي هذا الصدد، “يظل التعاون المستمر في مجالي الأمن والدفاع مهماً”، إذ “يشتمل الحضور الإيطالي في كردستان على أكثر من 300 جندي، يعملون على تدريب قوات الأمن الكردية في إطار التحالف الدولي المناهض لداعش”.

وأشارت مذكرة الحكومة الإيطالية، إلى أن “الاجتماع الذي يلي ذلك المنعقد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في إطار زيارة الرئيسة ميلوني للعراق، يمثل فرصة للتأكيد على الصداقة التقليدية التي تربط إيطاليا بالعراق وبإقليم كردستان الذاتي الحكم”، مبينةً أن “الأواصر الثنائية القوية، تساعد على مواجهة التحديات المعقدة للمنطقة، كما تغتنم الفرص المتاحة لصالح الشعوب المعنية”.