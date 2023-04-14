بوريل: موقفنا معروف تجاه الصين ويجب معالجة خلل التبادل التجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أن موقف التكتل الموحد، الذي أقره المجلس الأوروبي في عام 2020، يقوم على “الثلاثية المعروفة: الشريك، والمنافس والغريم المنهجي”.

وحسب بوريل الذي أجل زيارته لبكين التي كانت مقررة ابتداء من أمس الخميس بسبب إصابته بـ كوفيد-19، “هناك فضاء متعدد الأطراف يستطيع فيه الاتحاد الأوروبي والصين العمل معًا من أجل الصالح العام. على سبيل المثال مع اتفاق إطار كونمينغ مونتريال لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية، أو فيما يتعلق بمعالجة الديون المفرطة لأقل البلدان نموا في إطار مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين”.

وقال ، في منشور على مدونته الإلكترونية “لكن هذه الثقة لن تعود إلا إذا تمكنا من فهم بعضنا البعض بشأن القضايا السياسية الدولية الرئيسية وإحراز تقدم نحو حل سلمي للنزاعات. أعلم أن القضية الرئيسية من وجهة نظرها هي تايوان. أنا على دراية كاملة بهذا. حول هذا الموضوع، موقف الاتحاد الأوروبي ثابت وواضح. لم يتغير. لا نزال ملتزمين بشكل أساسي بسياسة الاتحاد الأوروبي للصين الواحدة. لا نرى أي سبب للتشكيك فيه”، ولكن “يجب أن نخفض التوتر وتجنب الانفجارات اللفظية أو الاستفزازات التي لا يمكن إلا أن تغذي عدم الثقة وأي محاولة لتغيير الوضع الراهن بالقوة ستكون غير مقبولة”.

ولفت بوريل إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين بروكسل وبكين “خاصة فيما يتعلق بالتجارة”. وقال “بلغ إجمالي حجم تجارتنا ما يقرب من 850 مليار يورو في عام 2022. لكن هذه التبادلات غير متوازنة بشكل متزايد”، حيث “وصل عجزنا التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 400 مليار يورو، ما يعادل 2.3% من ناتجنا المحلي الإجمالي”.

وأضاف بوريل “هذا بالطبع غير مستدام ويجب معالجته، بشكل أساسي من خلال إزالة عدد لا يحصى من الحواجز أمام وصول الشركات الأوروبية لسوق الصين. كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بكين قبل أسبوع فقط، نحن بحاجة إلى الشفافية والمعاملة بالمثل. باختصار: تكافؤ الفرص”.

ولفت بوريل إلى أن العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين “تدهورت كثيرا في السنوات الأخيرة، بسبب عدد متزايد من المضايقات، مثل استجابة الصين غير المتكافئة للتدابير المقيدة التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي، والتدابير التجارية ضد ليتوانيا مع تأثير مباشر على سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة”، إضافة إلى “موقف الصين إزاء الحرب ضد أوكرانيا”. إلا أنه أضاف “لكن في الوقت نفسه، ظللنا ملتزمين بالمشاركة والتعاون والاعتراف بدور الصين الحاسم في حل المشكلات العالمية والإقليمية”.

وقال “فيما يتعلق بتغير المناخ، على سبيل المثال: على الرغم من الجهود المتزايدة التي تبذلها الصين في مكافحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون” إلا أنها “لا تزال تحرق نفس القدر من الفحم الذي تحرقه بقية دول العالم مجتمعة”، وبالتالي “لا توجد فرصة لإيجاد حل للاحتباس الحراري دون شراكة قوية وانخراط مع الصين”.

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية “تُظهر قدرتنا على التخلص بسرعة من اعتمادنا على الطاقة من روسيا على أننا قادرون على الرد بسرعة وبقوة عندما تتعرض مصالحنا الحيوية للتهديد. لقد فعلنا ذلك بنجاح، وهو أمر اعتقدت روسيا أنه مستحيل. لقد قمنا بتنويع إمداداتنا وخفض استهلاكنا وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة ودعمنا أوكرانيا. أوروبا لا تهدد أحدا. لكنها لن تسمح لأي شخص بترهيبها”.

وقال بوريل “وفقًا لما اتفق عليه القادة الأوروبيون في قمتهم غير الرسمية في فرساي في مارس 2022، يجب على أوروبا الآن أن تتحمل مسؤولياتها في جميع المجالات من أجل تأكيد سيادتها من خلال زيادة قدراتها الدفاعية وتقليل تبعياتها وتصميم نموذج جديد للنمو والاستثمار من خلال خطة 2030”.