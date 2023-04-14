تاياني يلتقي رئيسة كوسوفو في إطار “التزام إيطاليا باستقرار وأمن البلقان”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة بمقر الوزارة رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوزا عثماني سادريو، حيث جرت مناقشة “التعاون الثنائي في قضايا رئيسية والآفاق الأوروبية لكوسوفو”

ولفتت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية بأن هذا اللقاء “يعد جزءًا من استراتيجية السياسة الخارجية الجديدة الأكثر تنظيماً والطويلة الأمد للحكومة في غرب البلقان” في ضوء “التزام روما التقليدي بالاستقرار والأمن واندماج جميع الدول الست في المنطقة في الاتحاد الأوروبي”.

ونقلت المذكرة عن تاياني الإشارة إلى أن “هذه الحكومة منذ تشكيلها، أعادت إطلاق التزام إيطاليا السياسي ووجودها في غرب البلقان”. وقال “كما يتضح من زيارتي الأولى إلى بريشتينا وبلغراد مع (وزير الدفاع) كروزيتّو في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، والمؤتمر الوطني الذي نظمته في (مدينة) تريستي” في كانون الثاني/يناير الماضي، الذي “مهد الطريق أمام زخم متجدد والتزام تجاه منطقة ليست استراتيجية بالنسبة لنا فحسب، بل تشكل جسراً طبيعياً نحو وسط وشرق أوروبا”.