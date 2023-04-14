رئيس الوزراء الاثيوبي يستقبل نظيرته الإيطالية بأديس أبابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أديس أبابا- أعرب رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد على عن ترحيبه برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لدى وصولها بعد ظهر الجمعة إلى مطار أديس أبابا.

ونوه بأن الزيارة التي تستمر لمدة يومين ذات “فائدة عظيمة في زيادة تعزيز العلاقات بين إثيوبيا وإيطاليا”.

وكانت ميلوني قد استقبلت في روما رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في السادس من شهر شباط/فبراير الماضي. وتحدثت حينها رئيسة الوزراء عن “إثيوبيا موحدة ومستقرة، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة في مسارها نحو السلام الوطني وتوطيد الديمقراطية”، بعد اتفاقية بريتوريا للسلام التي أنهت الحرب الاهلية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة (تحرير شعب تيغراي) في شمال البلاد.

وقد وصفت ميلوني اثيوبيا بأنها “محور استقرار القرن الأفريقي”، وقالت “لدينا الطموح لكي نكون شريكًا متميزًا في المنطقة ونعتزم القيام بهذا العمل بتصميم أكبر من أي وقت مضى”.