ترحيب أوروبي ببدء عملية تبادل أسرى بين طرفي الصراع باليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الترحيب بعملية تبادل الأسرى في اليمن التي بدأت اليوم وتفاوض عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، وبتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي في مذكرة “يُعد هذا الإفراج الأولي عن 887 محتجزًا من الطرفين، تماشياً مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لعام 2018″، مبدية ترحيب الاتحاد الأوروبي أيضًا بالتزام الطرفين بمواصلة المفاوضات بشأن تبادل الاسرى.

وأضافت المذكرة “في شهر رمضان المبارك، يجدد الاتحاد الأوروبي دعواته لتمديد الهدنة، والتي يمكن أن تمهد الطريق لوقف إطلاق النار وفي نهاية المطاف لعملية سلام شاملة وكاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وقالت “في هذا الصدد، يرحب الاتحاد الأوروبي بالمبادرات الإقليمية للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان التي أدت إلى خفض التصعيد”، معلنة أن الاتحاد الأوروبي يواصل حث الحوثيين على الانخراط بحسن نية” في المفاوضات.