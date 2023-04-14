ميلوني: إيطاليا تتباهى بعلاقتها التاريخية مع إثيوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أديس أبابا- وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إثيوبيا بأنها “ملتقى لأشياء كثيرة ودولة يعد استقرارها أمرًا أساسيًا لمنطقة القرن الأفريقي”.

وقالت ميلوني للصحفيين بعد ظهر الجمعة خلال زيارتها لأديس أبابا “إثيوبيا دولة تتباهى إيطاليا بعلاقاتها التاريخية الهامة معها والتي أعتزم تعزيزها”.

وأضافت رئيسة الوزراء، التي استقبلها نظيرها الاثيوبي أبي أحمد بمطار اديس أبابا وسيجتمعان على عشاء عمل في وقت لاحق اليوم، “هناك العديد من المواضيع للنقاش ومسألة الهجرة هي عاقبة”. وأضافت “هنا يتواجد العديد من شركاتنا باستثماراتها والتي يمكن أن تكون مرجعية لما أسميه خطة ماتي لأفريقيا”.

وقالت ميلوني “إثيوبيا بحاجة إلى دعم مالي ونحن نعمل على ذلك، كما نعمل مع تونس التي في وضع مختلف للغاية”.