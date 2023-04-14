ميلوني تتحدث عن دور إيطالي وأوروبي لاستقرار وتنمية افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أديس أبابا-رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنه “من المناسب أن تؤدي إيطاليا وأوروبا دورا قويا في العمل على تحقيق الاستقرار والتنمية في أفريقيا”.

وأضافت ميلوني، في تصريحات للصحفيين الجمعة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا “ما زلت على قناعة بأن هذا العمل ينتج أكثر بكثير من الجهد الذي يتطلبه، من أجل المصلحة الوطنية الإيطالية والأوروبية ومن أجل استقرار قارة ربما لم نقم بعمل كافٍ نحوها في السنوات الأخيرة وتشهد اليوم دخول لاعبين آخرين”.

وتحدثت ميلوني عن “سلسلة من المبادرات المتعلقة بأفريقيا”، من بينها استضافة روما، في 24-26 تموز/يوليو 2023، لـ (مؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية) والذي “دعونا إليه الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي”.

وأشارت إلى أن المبادرة الثانية هي قمة إيطاليا-إفريقيا “التي ستعقد في الخريف وقد تكون مناسبة لتقديم خطة ماتي بشكل نهائي ، والتي نتعاون معها مع هذه البلدان “.

ومن المزمع أن يشهد صباح السبت، اليوم الثاني والأخير، لزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لإثيوبيا قمة ثلاثية مع نظيرها أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.