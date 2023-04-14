خبراء أمميون يحذرون من “التطبيق القمعي لقوانين الحجاب” في إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك-حذر خبراء أمميون لحقوق الإنسان من أن التطبيق القمعي لقوانين الحجاب في إيران سيؤدي إلى “تدابير تقييدية وعقابية إضافية على النساء والفتيات اللواتي لا يمتثلن لقوانين الحجاب الإلزامي في البلاد”.

جاء ذلك في بيان الجمعة تضمن دعوة السلطات الإيرانية إلى “تعديل الدستور، وإلغاء القوانين القائمة التي تميز بين الجنسين، وإلغاء جميع اللوائح التي يتم بموجبها مراقبة ملابس النساء أو سلوكهن في الحياة العامة أو الخاصة والسيطرة عليها من قبل سلطات الدولة”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أن قوانين “الحجاب الإلزامي منصوص عليها في قانون العقوبات الإيراني وغيره من القوانين واللوائح، والتي تسمح للسلطات الأمنية والإدارية بإخضاع النساء للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وحرمانهن من الوصول إلى المؤسسات العامة- بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمكاتب الحكومية والمطارات- إذا لم يقمن بتغطية شعرهن”.

وحذر بيان الخبراء من أن مثل هذه الإجراءات “القمعية والقاسية” هي مظهر من “مظاهر الاضطهاد القائم على نوع الجنس، وستؤدي إلى مستويات غير مقبولة من انتهاكات حقوق النساء والفتيات في إيران”. وأضاف “من دواعي القلق العميق أن تواجه النساء الإيرانيات بشكل متزايد إجراءات قاسية وقسرية من قبل سلطات الدولة بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد- بما في ذلك الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب التقييدية، وبعد وفاة الفتاة مهسا أميني”.

وأشار الخبراء إلى أنه بموجب النسخة الحالية من قانون “العقوبات الإسلامي الإيراني”، فإن أي فعل يعتبر “مسيئا” للآداب العامة يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين أو 74 جلدة. كما يمكن أن يُحكم على النساء اللائي يظهرن في الأماكن العامة بلا حجاب بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين أو غرامة مالية وينطبق القانون على الفتيات في سن التاسعة، وهو الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية للفتيات في إيران.

وأشاروا إلى السلطات، عمليا، فرضت الحجاب الإلزامي على الفتيات من سن السابعة في بداية المدرسة الابتدائية.

جدير بالذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناصب شرفية، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.