كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية لـ” تعليمات واشنطن ولندن” بشأن الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة جوزيبي كونتي إن ما يرفضه من الحكومة بشأن موقفها من الحرب في أوكرانيا، “هو الاستمرار، أولاً تلك السابقة بقيادة ماريو دراغي والحالية بقيادة جوروحا ميلوني، في اتباع تعليمات واشنطن ولندن من خلال المثابرة على استراتيجية عسكرية بلا مخرج”.

وقال كونتي، خلال حدث اليوم الجمعة حول الحرب الروسية على أوكرانيا “منذ البداية طالبنا بمسار للمفاوضات وبما أنه لا يوجد مسار تفاوض الآن نقول لا للمزيد من الأسلحة” إلى أوكرانيا ” ليس لأننا نريد التخلي عن الأوكرانيين، ولكن نريد منع التخلي عنهم بين الآن ولا أعرف إلى متى”، في إشارة إلى إمكانية أن تطول الحرب لسنوات.

وقال، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق “باعتبار أننا دول ديمقراطية والرأي العام واستطلاعات الرأي يُحسب لها، فإذا وجدت حكومة نفسها، في أي مكان في العالم الغربي، أما انتخابات وشكية ورأت أن غالبية السكان يعارضون إرسال إمدادات عسكرية فإنها لن ترسلها. لذلك، دعونا نبني استراتيجية خروج والتي يمكن أن تكون فقط عبر مسار مفاوضات سلام”.