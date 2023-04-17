البابا يعبّر عن قربه من الشعب السوداني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن مشاعر القرب من الشعب السوداني، إثر اندلاع معارك ميدانية بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

بعد تلاوة صلاة افرحي يا ملكة السماء يوم أمس الأحد، حيا قداسة البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أرغب في أن أعبر عن قربي من جميع الإخوة والأخوات الذين يحتفلون بعيد الفصح اليوم، ولاسيما في الشرق: أيها الأعزاء ليكن الرب القائم من بين الأموات معكم وليملأكم بروحه القدوس! فصحًا مجيدًا لكم جميعاً!

تابع البابا فرنسيس يقول وللأسف، في تناقض صارخ مع رسالة عيد الفصح، تستمر الحروب وتستمر في زرع الموت بطرق مروعة. لنحزن على هذه الفظائع ولنصلِّ من أجل الضحايا التي تُسبِّبها، سائلين الله ألا يتوجّب على العالم بعد الآن أن يعيش اضراب وتشويش الموت العنيف على يد الإنسان، بل دهشة الحياة التي يمنحها ويجددها بنعمته!

أضاف الأب الأقدس يقول أتابع بقلق الأحداث التي تجري في السودان. أنا قريب من الشعب السوداني المُمتحن، وأدعو للصلاة لكي يتمَّ وضع الأسلحة جانبًا ويسود الحوار، لكي نستأنِف معًا مسيرة السلام والوئام. أفكر أيضًا في إخوتنا وأخواتنا الذين يحتفلون بعيد الفصح اليوم في روسيا وأوكرانيا. ليكن الرب قريبًا منهم وليساعدهم على صنع السلام.

وخلص البابا إلى القول أحييكم جميعًا يا سكان روما ويا أيها والحجاج! ولاسيما مجموعات الصلاة التي تنمي روحانية الرحمة الإلهية والمجتمعة اليوم في مزار الروح القدس في بلدة ساسيا، ولأنني متأكد من أنني أُعبِّر عن مشاعر المؤمنين من جميع أنحاء العالم، أوجّه فكرًا مُمتنًّا إلى ذكرى القديس يوحنا بولس الثاني، الذي كان خلال هذه الأيام الأخيرة موضوع استنتاجات هجومية لا أساس لها.