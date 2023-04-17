إيطاليا: تعيين مفوض لحالة طوارئ الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر أمنية إيطالية، إن رئيس هيئة الدفاع المدني فابريتسيو كورتشو، وقع الأمر المتعلق بإجراءات التعامل مع “حالة الطوارئ التي أعلنت نتيجة الزيادة الاستثنائية لتدفقات الهجرة الى التراب الوطني، عبر طريق الهجرة المارة في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وورد في نص الأمر، أن “التدابير المتضمنة، تشمل مقاطعات بييمونتي، ليغوريا، لومبارديا، فينيتو، فريولي فينيتسيا جوليا، أومبريا، ماركي، لاتسيو، أبروتسو، موليزي، بازيليكاتا، كالابريا، سردينيا وصقلية، فضلا عن “مقاطعات ترينتو وبولتسانو المتمتعين بالحكم الذاتي”، وذلك “باستثناء الأقاليم الأربعة التي يقودها الحزب الديمقراطي، التي لم تعط موافقتها على التدابير”.

هذا وينتظر الآن نشر المرسوم على الجريدة الرسمية لكي يدخل حيّز التنفيذ.

وينطوي نص المرسوم على تعيين رئيس إدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، فاليريو فالينتي، مفوضًا مخولاً لإدارة شؤون حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين”.