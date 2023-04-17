إيطاليا: إنقاذ 600 مهاجر قبالة سواحل صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن إنزال مهاجرين في مينائي كاتانيا وأوغوستا الصقليين لما يقرب الـ600 شخص، تم إنقاذهم أمس من قبل قوات خفر السواحل في البحر الأيوني، على بعد 130 ميلاً بحرياً قبالة سواحل جنوب شرق صقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “مساء يوم أمس الأحد، شهد هبوط 111 مهاجراً من على متن وحدة بحرية تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، في مدينة إتنا الصقلية”، والذي “من المتوقع أن يصل إليه 200 آخرين”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “فضلا عن غضون ذلك، وصل 300 مهاجر آخرين إلى ميناء أوغوستا التجاري الصقلي أثناء الليل”.