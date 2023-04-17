منظمة إنسانية: 60 مهاجرا في خطر بمنطقة البحث والإنقاذ المالطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت منظمة إنسانية أنه تم الإبلاغ عن قاربين صغيرين على متن كل منهما حوالي 30 شخصًا يهيمان على غير هدى في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وقال مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي يتواصل مع المجموعتين اللتين تواجهان صعوبات، “إن تأخر مالطا عن الهرع للمساعدة يعرض حياة 60 شخصاً للخطر”. وزعم أن “سلطات فاليتا ترفض إصدار أمر القيام بعملية الإنقاذ”.

وأوضح طاقم سفينة (Life Support) التابعة لمنظمة (إيميرجنسي) الإنسانية الإيطالية، التي أنقذت يوم السبت 55 شخصًا وتتجه الآن إلى ميناء مارينا دي كارارا الذي خصص لها، أن “أحوال الطقس تتدهور بسرعة، والإغاثة ضرورية فوراً”، مبيناً أن “القارب الأول الذي أبلغ عنه، والذي نفذ وقوده، انطلق من سواحل برقة يوم السبت الماضي، وقد حددت طائرة الرصد (سي بيرد2) موقعه وأبلغته لسفينة شحن وافقت على الذهاب إلى المكان، لكن مركز تنسيق الإنقاذ البحري المالطي (MRCC) أمرها بالمضي قدمًا على طريقها”.

وأضاف الطاقم الإنساني، أنه “أبلغنا مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي عن استعدادنا للتدخل. لكننا تلقينا الإجابة بالمضي قدمًا نحو وجهتنا دون تغيير مسارنا”، موضحاً أنه قد أبدى “الاستعداد ذاته للـ(MRCC) المالطي أيضاً، دون تلقي إجابة”.

وبهذا الصدد، قال رئيس بعثة إنقاذ (إيميرجنسي) إيمانويلي نانّيني، “نطلب مساعدة هؤلاء الأشخاص بأسرع وقت ممكن، ونجدد استعدادنا لمركز تنسيق الإنقاذ الإيطالي والمالطي للتدخل”. واختتم مؤكداً: “لا يمكننا السماح بحدوث مأساة أخرى يمكن تجنبها في هذه الرقعة البحرية”.