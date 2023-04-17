صندوق النقد: تنفيذ خطة التعافي الإيطالية مهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط صندوق النقد الدولي الضوء على مدى أهمية تنفيذ الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)، فضلا عن إنفاق الأموال بشكل جيد وإجراء الإصلاحات.

وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي عن شؤون إيطاليا، اليونان، البرتغال، مالطا، ألبانيا وسان مارينو، فيديريكو جامّوسّو، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، أنه لا يدخل “في تفاصيل النقاش حول ما إذا كان يجب إعادة توجيه البرامج أو إطالة المواعيد النهائية الخاصة بالخطة”.

وقال إن “من جانب الصندوق هناك تقييم إيجابي لاقتصادنا. إنه يتعافى بوتيرة مماثلة لتلك التي تكهنت بها الحكومة”، مبيناً أن “للخطة أهمية كبيرة من ناحية النمو، وهي تحد مهم، فليس من السهل على بلادنا تسخير 200 مليار يورو، إنفاقها والقيام بذلك بشكل صحيح”، كذلك لأن “الإنفاق في الوقت المحدد وبالأساليب الواردة في الخطة ليس أمراً معتاداً بالنسبة للحكومة الإيطالية. إنه مهم لكنه ليس سهلاً، وهي على دراية بالأمرين”.

وأشار جامّوسّو إلى أن “التنفيذ الكامل لخطة التعافي من شأنه أن يعزز الانتعاش، لأنه لا يعني فقط إنفاق جميع الموارد التي تتجاوز الـ200 مليار يورو، وهذا عنصر مهم للغاية على المدى القصير، بل وكذلك تنفيذ الإصلاحات التي تضمن النمو على المدى الطويل أيضاً”، كما “يمكن أن يكون له آثار إيجابية على الأسعار المدفوعة للدين العام، ولتبدأ من ثم حلقة حميدة”.

وأوضح المسؤول المالي أن “صندوق النقد الدولي لا يتدخل في هذه الجوانب. من المهم أن يتم ذلك، والحكومة على دراية بأهمية الأمر”. أما بالنسبة للحكم المحتمل على “نص وثيقة الاقتصاد والمالية، فهذا من السابق لأوانه. ستجري قريبا المشاورات التحضيرية للتقرير السنوي الخاص بإيطاليا”.

أما عن تقييمات الأسواق “لمرحلة ما بعد دراغي”، فقد لفت المسؤول في صندوق النقد إلى أنه “كان هناك اهتماماً كبيراً، كانت دول عديدة تنتظر باهتمام لفهم توجه الحكومة الجديدة، وأنا ألمس تقديراً كبيراً”.