وزير الداخلية الإيطالي يدافع عن فرض حالة الطوارئ للتعامل مع تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي عن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي للتعامل مع تزايد تدفقات المهاجرين وتستمر لمدة ستة أشهر.

وقال الوزير، متحدثا الاثنين أمام مؤتمر لنقابات الشرطة “تُطلق عليها طوارئ لأن القانون يسميها كذلك، لكنه لا يصف الظاهرة على هذا النحو”، مشيرا إلى أن الحكومة لجاءت أيضًا إلى حالة الطوارئ بشأن أوكرانيا في الآونة الأخيرة. وأضاف “ببساطة أنها من أجل توفير أدوات لإدارة الظاهرة والتي من الممكن أن تشمل جوانب إنسانية للاستقبال”.

وقال “عندما يصل 4-5-6 آلاف (مهاجر) في عطلة نهاية الأسبوع، أتحدى أي شخص يمكنه العثور على سكن مناسب لهم بأدوات عادية. القانون يسميها طوارئ، لكنه ليس توصيفًا بحد ذاته لظاهرة الهجرة”، مشيرا إلى “خطر إضفاء الطابع الأيديولوجي على النقاش بشأن هذه المسألة”.