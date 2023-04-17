رئيس الوزراء الاثيوبي يحذر من “أجندة خفية” للتدخل في أزمة السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أديس أبابا- حذر رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد علي مما وصفه بـ”أية محاولات ذات دوافع وأجندات خفية للتدخل في الشأن السوداني تسعى لتدمير مقدرات البلاد “، في إشارة إلى المعارك الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال أبي أحمد في بيان الاثنين “نحن في إثيوبيا لدينا إيمان راسخ بأن الشعب السوداني الأبي لديه كل الحكمة لتجاوز هذه المحنة التي يمر بها الآن”، معتبرا أنه “من الصواب أن يترك له حلها بنفسه وإن أي تدخل في الشأن السوداني يجب أن يكون هدفه فقط قصد تحقيق المصالحة بين الأشقاء وإحلال السلام”.

وأردف “ففي حين تتجلى رغبة اثيوبيا، حكومة وشعبا، في أن ترى أبناء السودان يحلون مشاكلهم بأنفسهم بالحكمة المعهودة، نؤكد من جانبنا مرة أخرى على أننا دائما مع المصلحة العامة للسودان وشعبه وندين بشدة كل المحاولات التي تسعى للتدخل في الشأن السوداني بطرق غير مشروعة”.