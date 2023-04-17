غوتيريش يدعو لوقف الأعمال العدائية بالسودان وبدء الحوار لحل الأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشدة اليوم الاثنين استمرار القتال في السودان، وناشد قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بـ”وقف الأعمال العدائية فورا واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة”.

وقال إن “الوضع أدى إلى خسارة فادحة في الأرواح بما في ذلك بين الكثير من المدنيين”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، مشددا على أن “أي تصعيد آخر قد يخلف آثارا مدمرة على السودان والمنطقة”.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة “كل من له تأثير على الوضع، على استخدامه من أجل السلام ودعم جهود إنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي”.

وقال الأمين العام إن “الوضع الإنساني في السودان كان خطيرا بالفعل وأصبح الآن كارثيا”، وأدان مقتل وإصابة مدنيين وعمال إغاثة واستهداف ونهب المنشآت.

وذكـّر جميع الأطراف بـ”الحاجة لاحترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والأشخاص المرتبطين بها والعاملين في المجال الإنساني”.

وقد تحدث الأمين العام، يوم السبت، مع قائدي الجيش وقوات الدعم السريع، كما “يتواصل بشكل نشط” مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والقادة بأنحاء المنطقة.

وجدد غوتيريش التأكيد على أن “الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان في هذا الوقت الصعب، بالدعم الكامل لجهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وبناء مستقبل آمن وسلمي”.