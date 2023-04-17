رئيس الشيوخ الإيطالي: المشكلة ليست الهجرة بل نوعها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إيناتسيو لا روسّا أن “إيطاليا بحاجة إلى هجرة صحية والشركات بحاجة إليها وكذلك معدل المواليد”، ولكن “المشكلة هي أي نوع من الهجرة”.

وقال لا روسّا الأثنين، خلال حدث في روما، “المشكلة التي لطالما أثرناها ليست مكافحة الهجرة بل السيطرة عليها، لأن الهجرة غير المنضبطة لا تعطي أي ميزة”.

وأضاف القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، في إشارة إلى توافد الهجرة غير المؤهلة إلى بلاده، “الأشخاص الذين لا يجدون عملاً فقط هم من يصلون” إلى إيطاليا.

وحسب رئيس مجلس الشيوخ، فإن “قضية الهجرة يمكن حلها من خلال القضاء على الجانب الأيديولوجي. إذا كان هناك شخص ما ينتمي لليسار لا يزال يعتقد أن الحدود تشكل قفصا فإنه ينتج بذلك نوعًا من الهجرة لا يمكن السيطرة عليه”.