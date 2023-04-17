إيطاليا ترفع رسميا حظر بيع السلاح لدولة الامارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رفعت الحكومة الإيطالية رسميا اليوم الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، استكمالا لإجراءات بدأتها الحكومة السابقة برئاسة ماريو دراغي.

وأفادت مذكرة صدرت عن الحكومة مساء اليوم الاثنين بأنه “في 5 آب/أغسطس 2021، تلقى مجلس الوزراء تأكيدات بنهاية الانخراط العسكري الإماراتي في اليمن من وزير الخارجية والتعاون الدولي آنذاك وتحقيق لتقصي الحقائق من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، “.

وأضافت “بعد ذلك، تطور السيناريو بشكل إيجابي: فمنذ نيسان/أبريل 2022، تباطأت وقلت حدة الأنشطة العسكرية في اليمن” بينما “تسارع النشاط الدبلوماسي بشكل كبير”.

وكانت حكومة جوزيبي كونتي قد ألغت في أواخر عام 2020 صفقة تصدير أسلاحة إلى الامارات، بسبب الحرب في اليمن، محدثة أزمة كبيرة بين روما وأبو ظبي.

يشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية الحالية جورجا ميلوني قد زارت دولة الامارات مطلع آذار/مارس الماضي وعقدت اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، لا سيما في مجال الطاقة.