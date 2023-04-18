حاكم صقلية: حالة طوارئ الهجرة قائمة وتغمرنا آلاف عمليات الرسوّ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أكد حاكم إقليم صقلية ريناتو سكيفاني، أن “حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة قائمة حقاً، ونحن نشهدها في صقلية منذ شهر بالفعل، منذ أن أغرقتنا آلاف عمليات رسوّ قوارب الهجرة”.

ومتحدثًا على الهواء مباشرة لنشرة أخبار (تي جي كوم 24)، بشأن إعلان حالة الطوارئ من ناحية الهجرة لحكومة جورجا ميلوني، قال سكيفاني، إن “آلاف الأشخاص قد غزوا نقطة لامبيدوزا الساخنة التي ليس بإمكانها استيعاب سوى بضع مئات من المهاجرين”، مبيناً أن “إدارة الإقليم أدت دورها، مدت ​​يد المساعدة وتمكنت من الحصول على بطانيات، أحذية وأغذية بالتعاون مع وزارة الداخلية”.

وخلص الرئيس السابق لمجلس الشيوخ، بإهداء “أطيب التمنيات بعمل طيب للمفوض الاستثنائي المخول بحالة طوارئ الهجرة، فالينتي الذي أظهر في هذا المجال جدية ومهنية كبيرتين”.