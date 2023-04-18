وزراء خارجية مجموعة السبع: وقف فوري للأعمال العدائية في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كارويزاوا ـ حض وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم المنعقد باليابان، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف الأعمال العدائية على الفور وتبنّي الحوار.

وفي مذكرة صدرت في نهاية الاجتماع ببلدة كارويزاوا (وسط)، ناشد رؤساء دبلوماسية الدول السبع الكبرى “الأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية على الفور، دون شروط مسبقة”، قائلين: “ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى نبذ العنف، العودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة من أجل خفض التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين، بمن فيهم الكوادر الدبلوماسية والإنسانية”.

وأكد الوزراء أن “الاشتباكات المستمرة منذ يوم السبت بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، تهدد سلامة المدنيين السودانيين وتقوض جهود التحول الديمقراطي في السودان”.