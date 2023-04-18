مسؤول إيطالي: بدون مهاجرين ستتدهور المعاشات التقاعدية في 20 عاماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر مسؤول مالي إيطالي، من أنه “بدون المهاجرين، ستتدهور حسابات المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (Inps) خلال 20 عاماً”.

وقال رئيس (Inps) باسكوالي تريديكو، في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الثلاثاء، إن “تغيير قانون فورنيرو سيسيء من وضع المعاشات التقاعدية”، مبيناً أن “أوروبا تخبرنا أنه لا يمكن لأحد البقاء دون مستوى معين من الدخل، والحد الأدنى للأجور، كما هي الحال في جزء كبير من الاتحاد الأوروبي، أمر لا غنى عنه ولا يُعدّ بديلاً للاتفاقات الجماعية”.

وأضاف تريديكو، أن “المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) وثّق الأسبوع الماضي حداً تاريخياً أدنى للمواليد في إيطاليا عام 2022، الذي بلغ 392,598، فما تأثير ذلك على المالية العامة والمعاشات التقاعدية؟”، مبيناً أنه “رقم خطير للغاية بالنسبة لاستدامة المعاشات التقاعدية، صغير جدًا لضمان نظام الدفع أولاً بأول، فمع تراجع المواليد الجديد بـ400 ألف طفل، سيكون لدينا في غضون 20 عامًا 230 ألف خريج من المدارس الثانوية و70 ألف خريج جامعي فقط”.

وأشار رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أنه “في ظل الظروف الحالية، سيكون هناك 150 ألف موظف فقط، وهو عدد قليل جدًا لدعم المتقاعدين، فلدينا اليوم 16.5 مليون متقاعد. وبالنظر إلى المستقبل، مع هذه الديموغرافية، سيكون لدينا العدد نفسه تقريبًا من الأشخاص المتقاعدين وأولئك الذين يدخلون إلى سوق العمل، لذا فنسبة واحد إلى واحد ضئيلة جداً”.

وردا على سؤال عما هي النسبة الأكثر أمانًا لحسابات (INPS)؟ أجاب: “دعونا نقول إن النسبة هي 1 إلى 1.5″، موضحاً أن “الاقتصادات الغنية لديها مهاجرين عديدين، كما أننا بحاجة أيضاً إلى تغطية الطلب على الوظائف المتوسطة والمنخفضة من الشمال إلى الجنوب بالأجانب”. واختتم بالقول إن “الحل لا يمكن إلا أن يكون بالوصول إلى الهجرة المنتظمة والسلسة”.