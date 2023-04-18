وزراء خارجية مجموعة السبع: على الصين إظهار مسؤوليتها دولياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كارويزاوا ـ قال وزراء خارجية مجموعة السبع، إن من المهم التحدث “بصراحة” عن كيفية تعامل الصين مع قضايا حرجة مثل تايوان، وأنه لا تزال هناك رغبة بالعمل مع بكين لمواجهة عدد من التحديات المشتركة.

وفي نهاية الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام ببلدة كارويزاوا (وسط اليابان)، كرر الممثلون الدبلوماسيون للدول الصناعية الكبرى دعوتهم لـ”الصين للعمل بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي”، وقال الوزراء، إنه “لا يوجد أساس قانوني لمطالب الصين البحرية الواسعة في بحر الصين الجنوبي، ونحن نعارض أنشطة عسكرة الصين في المنطقة”.

وفيما يتعلق بالتدريبات العسكرية الصينية في مضيق تايوان، أشار الوزراء إلى “أهمية السلام والاستقرار في المنطقة”، والذي يمثل “عنصراً لا غنى عنه لأمن وازدهار المجتمع الدولي”.