بوريل: خطاب ماكرون يطور مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ستراسبورغ- دافع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول سياسة أوروبية مستقلة عن واشنطن في العلاقات مع الصين، مشددا على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تتناقض مع التحالف بين ضفتي الأطلسي.

وقال الثلاثاء، في ختام المناقشة في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين “هناك وجهات نظر مختلفة بين الدول الأعضاء حول العلاقة مع الصين ولا ينبغي أن يفاجئنا ذلك”، والغرض من السياسة الخارجية المشتركة هو “على وجه التحديد تقريب هذه الاختلافات بين الدول الأعضاء، وتقديم قاسم مشترك أدنى”.

وأضاف منسق السياسة الخارجية الأوروبية “بالتأكيد، كانت هناك أوجه قصور في التنسيق بين المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء كان من الممكن تجنبها. أعتقد أننا بحاجة إلى إدراك ما حدث وممارسة نقد ذاتي والبحث عن حلول للمستقبل، والتي تمر عبر تنسيق أكبر بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”. وقال “كان هناك الكثير من الانتقادات للرئيس إيمانويل ماكرون: لقد قرأت الخطاب الذي ألقاه في لاهاي بعناية فائقة. إنه يطور مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية مع أفكار عديدة مؤيدة لأوروبا وأفكار إيجابية على الاطلاق والتي أتفق معها”

وحسب بوريل، فإن “الاستقلالية الاستراتيجية لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع (الانتماء) لحلف شمال الأطلسي. إنها على الإطلاق ليست مسألة إيجاد بدائل للناتو. بل على العكس، جعل مجتمعنا عبر الأطلسي أقوى”.

وقال “يجب أن نكون أقوياء كأوروبيين لتعزيز التحالف عبر الأطلسي”، كما “نحن بحاجة إلى الحديث عن الأمن الاقتصادي الذي، حتى لو كان له صفة اقتصادية، يظل أمنيًا وبالتالي يشكل جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية والأمنية”. وأضاف منسق السياسة الخارجية للتكتل الموحد “يسعدني أن المفوضية على استعداد للعمل في هذا المجال، لكنها لن تكون قادرة على القيام بذلك بمفردها. سيتعين عليها الاعتماد على الدول الأعضاء، أي المجلس الاوروبي. سنتجنب التنافر وسنعمل معًا من أجل استراتيجية أمنية اقتصادية”.