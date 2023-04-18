تاياني يدعو لتكثيف التعاون الصناعي والدفاعي مع اليابان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طوكيو ـ دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى تكثيف التعاون الصناعي والدفاعي مع اليابان.

وقالت مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، إنه بعد قمة وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كارويزاوا (وسط اليابان)، عاد نائب رئيس الوزراء إلى العاصمة طوكيو لعقد بعض الاجتماعات المخصصة للتعاون الاقتصادي بين إيطاليا واليابان.

وفي هذا السياق، التقى تاياني بمقر السفارة، العضو المنتدب لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، سيجي إيزوميساوا، وهي إحدى المجموعات الصناعية العالمية الرئيسية، النشطة في قطاعات صناعية تقليدية عديدة، تمتد من مجال الدفاع إلى السيارات، الطيران والفضاء، مروراً بالروبوتات، الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف بيان قصر (فارنيزينا)، أن “في قلب المحادثات، كان هناك التعاون الذي بدأته ميتسوبيشي أصلاً مع مجموعة ليوناردو الإيطالية، وكذلك شركة (Baes) البريطانية لأجل الجيل السادس من المقاتلات من طراز (Gcap)”.

ونقلت المذكرة عن تاياني، قوله إن “إيطاليا مهتمة بشدة بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع اليابان ومع شركاتها الأكثر نجاحًا”، مشيرًا إلى أن “مجلس إدارة ميتسوبيشي، يشهد على مدى رضا المجموعة الصناعية الكبيرة عن الفرص التي تتيحها بلادنا”.

ثم التقى رئيس الدبلوماسية الإيطالية وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة نيشيمورا ياسوتوشي، “في اجتماع يُعدّ أول متابعة عملية لتعريف الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا واليابان”، والذي “تقرر في قمة 10 كانون الثاني/يناير الماضي بروما بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ونظيرها الياباني فوميو كيشيدا”.

وقد أكد وزير الخارجية “الرغبة بتعميق وهيكلة التعاون الصناعي الجديد في قطاعات الطاقة والفضاء والدفاع والشركات الناشئة”. وقال ختاما: “نتطلع باهتمام خاص إلى قطاعات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الروبوتات، العلوم الحيوية، النانو تكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية”.