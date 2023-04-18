عمدة العاصمة الإيطالية: روما مدينة سلام وتريد بناء علاقات خاصة مع أوديسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد عمدة العاصمة الإيطالية، روبرتو غوالتييري على أن “روما مدينة سلام”، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية انسحابها من المنافسة على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 لصالح مدينة أوديسا الأوكرانية.

وقال غوالتييري، بعد لقاء الثلاثاء مع مفتشي المكتب الدولي للمعارض (Bie) بمقر البلدية “روما مدينة سلام، لقد قلتها من قبل وسأكررها. روما تأمل في السلام وتريد بناء علاقة خاصة مع أوديسا. الآن نحن في انتظار التقييمات وأي المدن سيتم قبولها في التصويت النهائي وبعد ذلك سنضع بعض الاعتبارات بهذا المعنى”.

يشار إلى أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد نوهت خلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف على أن عودة معرض إكسبو إلى أوروبا “من شأنها أن تشكل إشارة مهمة”. وأضافت رئيسة الوزراء “روما وأوديسا مرشحتان وعلينا أن نحاول التفكير في كيفية العمل معًا. ستكون إشارة أوروبية جيدة بشأن كيفية تسيير الأمور على ما يرام”.

وبعد انسحاب موسكو، تنافس المدينتان الاوروبيتان كلا من العاصمة السعودية الرياض ومدينة بوسان (كوريا الجنوبية) لاستضافة اكسبو 2030