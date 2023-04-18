مفوض أممي: القتال من أجل السلطة في السودان يضر بالتطلعات الديمقراطية للشعب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك-دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى “الوقف الفوري للأعمال القتالية” والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي بيان صحفي قال تورك إن السودان عانى بالفعل الكثير من الآلام والمعاناة وإن “القتال تولد نتيجة لعبة للسيطرة على السلطة ومصالح شخصية تضر بالتطلعات الديمقراطية للشعب”، وتساءل قائلا: “ألا يتفهم المسؤولون عن ذلك أن السكان المدنيين لا يتطلعون الآن سوى إلى حياة سلمية؟”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن معظم القتال يتركز في أجزاء مكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم والمناطق السكنية من المدن الأخرى في السودان. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: “يعرض القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق، المدنيين لمخاطر الموت والإصابات”.