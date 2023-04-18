الاتحاد الأوروبي: تشكيل لجنة مشتركة مع كوسوفو وصربيا لمتابعة مفاوضات التطبيع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- بصفته الميسر للحوار بين بلغراد وبريشتينا، أعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل لجنة مراقبة مشتركة مع كوسوفو وصربيا بشأن مسار مفاوضات تطبيع العلاقات بين البلدين وتنفيذه.

وسوف تجتمع اللجنة على أساس منتظم في بروكسل.

ونوهت المذكرة الصادرة في بروكسل الثلاثاء بهذا الصدد، بأن إعلان تشكيل لجنة المراقبة يتم بعد 30 يومًا من اجتماع رفيع المستوى للحوار في أوهريد (مقدونيا الشمالية) على النحو المنصوص عليه في ملحق التنفيذ.

ويترأس لجنة المراقبة المشتركة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في حوار بلغراد – بريشتينا وقضايا غرب البلقان، ميروسلاف لاجاك. وسيمثل كوسوفو سفيرها في بروكسل أغرون باجرامي، وصربيا كبير مفاوضيها بيتار بيتكوفيتش.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الشروط المرجعية واعتمادها في الاجتماع الأول للجنة، الذي سيعقد بعد اجتماع الحوار الرفيع المستوى المقبل المقرر عقده في العاصمة البلجيكية يوم الثلاثاء 2 أيار/مايو المقبل.