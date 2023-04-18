وزير الدفاع الإيطالي: آمل تخلي روسيا عن حلول القوة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية، غويدو كروزيتّو على أهمية الحوار بين الشرق والغرب.

وقال، مخاطبا عبر تقنية الاتصال عن بعد منتدى لاتحاد الصناعيين في روما “الحوار بين الشرق والغرب أساسي ولا غنى عنه وهو أمر مفروغ منه ولكنه يستحق التكرار”.

وأضاف كروزيتّو، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، “إذا كان صحيحًا أن الغرب أمامه الكثير لتحسين علاقته مع الشرق على المستوى الاقتصادي، ولكن أيضًا على المستوى الثقافي، والعكس أيضاً صحيح” حيث “لا يستطيع الشرق الاستغناء عن الغرب”.

وأردف “أقول هذا أيضًا وأفكر في روسيا في المستقبل، لأنني آمل أن تأخذ موسكو في الاعتبار الحاجة إلى تجاوز الوضع الحالي، فلا يمكن تجاهل القانون الدولي”، بشأن الحرب بأوكرانيا و”ينبغي أن تتخلي عن حلول إظهار العضلات… أفكر في الصين التي تكون العلاقات معها من وجهة نظر اقتصادية وتجارية أكثر تشعبًا مع الغرب “.