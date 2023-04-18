الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي: اتفاق مؤقت على قانون الرقائق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت الرئاسة السويدية الدورية للمجلس الأوروبي أن المجلس والبرلمان الأوروبي توصلا اليوم الثلاثاء إلى اتفاق سياسي مؤقت بشأن تنظيم تعزيز النظام البيئي لأشباه الموصلات في أوروبا، والمعروف باسم “قانون الرقائق”.

ومن المتوقع أن يهيئ الاتفاق الظروف اللازمة لتطوير قاعدة صناعية يمكنها مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق العالمية لأشباه الموصلات من 10% إلى 20% على الأقل بحلول عام 2030، حسبما أفادت مذكرة.

وأشارت وزيرة الطاقة والصناعة السويدية نائبة رئيس الوزراء، إيبا بوش إلى أن “هذه الاتفاقية تعتبر ذات أهمية قصوى للانتقال الأخضر والرقمي مع ضمان مرونة الاتحاد الأوروبي في الأوقات المضطربة”.

وقالت “تمثل القواعد الجديدة ثورة حقيقية لأوروبا في قطاع أساسي من أشباه الموصلات”، مشددة على “إن التنفيذ السريع لاتفاقية اليوم سوف يغير وضعنا من الاعتماد (على الآخرين) إلى ريادة السوق ومن الضعف إلى السيادة ومن الإنفاق إلى الاستثمار”، حيث “سيضع قانون الرقائق أوروبا في مركز المقدمة في التقنيات المتطورة التي تعتبر ضرورية لتحولاتنا الخضراء والرقمية”.

من المتوقع أن تحشد مبادرة (Chips for Europe) 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة، منها 3.3 مليار يورو تأتي من ميزانية الاتحاد الأوروبي. سيتم تنفيذ هذه الإجراءات في المقام الأول من خلال التعهد المشترك للرقائق (Chips Joint Undertaking)، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تضم الاتحاد والدول الأعضاء والقطاع الخاص.