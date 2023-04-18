وكالة أممية: انعدام الأمن الغذائي بغرب ووسط أفريقيا الاعلى منذ 10 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مستويات جوع كارثية في المناطق المتضررة من الصراع في بوركينا فاسو ومالي حيث يعرقل انعدام الأمن بشدة المساعدة الإنسانية.

رجحت دراسة حديثة للبرنامج أن يصل انعدام الأمن الغذائي الحاد في غرب ووسط أفريقيا، بحلول حزيران/يونيو من هذا العام ، إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات مع تزايد مقلق لانعدام الأمن الغذائي في بلدان منطقة الساحل الأفريقية.

وحسب الدراسة، فإنه من المتوقع ولأول مرة أن يعاني 45,000 شخص من مستويات جوع كارثية- أي أنهم سيكونون على بعد خطوة واحدة من المجاعة – بما في ذلك 42,000 شخص في بوركينا فاسو و2,500 في مالي.

وأوضح البرنامج أن الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية وكوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الغذائية تستمر في زيادة الجوع وسوء التغذية في المنطقة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوصول المنتظم إلى الغذاء الآمن والمغذي إلى 48 مليون شخص خلال فترة العجاف التي تستمر بين شهري حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2023، وهي زيادة بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

وحذر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا، كريس نيكوي من تصاعد حالة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.

وقال: “هناك حاجة ماسة لاستثمارات ضخمة في تعزيز قدرات المجتمعات والأفراد على تحمل الصدمات مع إعطاء الأولوية للحلول المحلية وطويلة الأجل لإنتاج الغذاء وتحويله والوصول إليه بالنسبة للفئات الضعيفة”.

كما حذر البرنامج من الوضع الغذائي الصعب الذي تمر به المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المقرر أن يواجه 16.5 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد في عام 2023.