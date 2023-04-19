البابا يحّذر من “القتل باسم الله”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حذّر البابا فرنسيس من أنه “لا يجب أن يُقتل أحد أبدًا باسم الله، لأننا جميعًا إخوة وأخوات بالنسبة له. لكننا معًا يمكننا أن نبذل حياتنا في سبيل الآخرين”.

وأضاف البابا في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أنه لا يجب النظر إلى الشهداء كـ”أبطال” تصرفوا بشكل فردي، وكزهور تنبت في الصحراء، بل كثمار ناضجة وممتازة من كرم الرب، أي الكنيسة.

وأردف: “أُريد أن أُذكِّر بالشهادة المسيحية الحاضرة في كل زاوية من زوايا العالم. أفكر، على سبيل المثال باليمن، أرض تجرحها منذ سنوات عديدة حرب رهيبة ومنسية تسببت في كثير من الموت ولا تزال حتى اليوم تلحق الألم بكثير من الناس، ولاسيما الأطفال”.

وأشار الحبر الأعظم إلى أن “في هذه الأرض بالتحديد، كانت هناك شهادات إيمان منيرة، مثل شهادة الراهبات مرسلات المحبّة، اللواتي لا تزلن اليوم حاضرات في اليمن حيث تُقدِّمن المساعدة للمرضى المسنين والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. يستقبلنَ الجميع، من أي دين كانوا، لأن المحبّة والأخوّة لا تعرفان الحدود”.

وذكر فرنسيس، بأن “في تموز/يوليو ١٩٩٨، قُتلت الأخوات أليتا، زيليا وميكاييل على يد شخص متعصب بينما كُنَّ عائدات إلى البيت بعد القداس. في الآونة الأخيرة، بعد وقت قصير من اندلاع الصراع القائم، قُتلك في آذار مارس ٢٠١٦، الأخوات أنسيلم، مارغريت، ريجينيت وجوديت مع بعض العلمانيين الذين كانوا يساعدونهنَّ في أعمال المحبّة بين الأخيرين”.

ولفت البابا إلى أن “من بين هؤلاء العلمانيين الذين قُتلوا، بالإضافة إلى المسيحيين، كان هناك مؤمنون مسلمون ممن يعملون مع الراهبات. نتأثَّر لدى رؤيتنا كيف يمكن لشهادة الدم أن توحد أشخاصًا من أديان مُختلفة. لا يجب أن يُقتل أبدًا باسم الله، لأننا جميعًا إخوة وأخوات بالنسبة له. لكننا معًا يمكننا أن نبذل حياتنا في سبيل الآخرين.

وختم البابا فرنسيس تعليمه الأسبوعي بالقول، “لنصلِّ إذًا لكيلا نتعب من الشهادة للإنجيل حتى في أوقات الضيق. ليكن جميع القديسين والقديسات الشهداء بذار سلام ومصالحة بين الشعوب من أجل عالم أكثر إنسانية وأخوّة، في انتظار أن يظهر بالكامل ملكوت السماوات، عندما سيكون الله الكُلَّ في الكُل”.