سالفيني: أدعم استضافة روما لإكسبو 2030 بعد لمس التغيير الإيجابي لميلانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، تأييد دعمه لاستضافة العاصمة روما لإكسبو 2030، وبشكل خاص بعد رؤية التغييرات الإيجابية التي طرأت على ميلانو، بعد إكسبو 2015.

وفي مداخلة خلال منتدى: “أبطال السوق وسيناريوهات العقد الأول للقرن الحادي والعشرين”، الذي أقامه اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو) في روما الأربعاء، قال الوزير سالفيني: “لقد عقدت الاجتماع الأول هذا الصباح من خلال مقابلة مفوضي مكتب التكليف بالترشح لمعرض إكسبو 2030”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن “الأمر يبدو بعيدًا، لكنني من أكبر المشجعين لإختيار روما مكاناً لإكسبو 2030، لأنني بصفتي أحد سكان ميلانو، عشت سنوات ترشح المدينة والتغيير الذي طرأ عليها عند استضافتها معرض عام 2015”.

وخلص زعيم حزب الرابطة الى القول، إن “الشيء الأهم قبل كل شيء، هو تغيّر المدينة في فترة ما بعد المعرض”، لذلك “فما أعمل عليه حالياً كوزير، لا يكمن في حدث الإستضافة الكبير، بل بالفترة التي ستليه”.

يُذكر أنه بعد سحب ترشح موسكو، تنافس مدينتا روما وأوديسا (أوكرانيا) الأوروبيتان، كلا من العاصمة السعودية الرياض ومدينة بوسان (كوريا الجنوبية) لاستضافة إكسبو 2030.