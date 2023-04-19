الصين تدعم جهود أوروبا لمفاوضات سلام بين موسكو وكييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء دعم السلطات في بكين للجهود الأوروبية لاطلاق محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

هذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، وذلك في معرض تعليقه خلال مؤتمر صحفي حول أنباء وردت عن سعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لحض بكين على الدفع لبدء مفاوضات بين الكرملين وكييف.

وحسب المتحدث، فإن هذه المفاوضات يجب أن تستند إلى “مصالح أساسية طويلة الأجل” لأوروبا، ويجب أن تأخذ في الاعتبار “المخاوف المشروعة لجميع الأطراف”، منوها بأهمية السعي لإقامة “ثقة متبادلة” بين الأطراف المعنية.