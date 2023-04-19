المفوضية الأوروبية تؤكد إصابة رئيس وكالتها للمساعدات الانسانية (إيكو) بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أكدت المفوضية الأوروبية أن ويم فرانسن، رئيس المديرية العامة للمساعدات الإنسانية الاوروبية (Echo) في السودان أصيب أمس بجروح في القتال الدائر في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية قد أوردت أمس الخبر.

وقالت متحدثة باسم المفوضية “أستطيع أن أؤكد أن هذا الحادث المؤسف قد وقع”، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول حالة المسؤول (بلجيكي الجنسية) ومكان وجوده، فيما كانت نيويورك تايمز أفادت بأن حالته “خطيرة، ولكنها ليست مهددة للحياة”.

وأوضحت المتحدثة أن الإجراءات الأمنية للموظفين على الأرض في السودان “يتم تقييمها” في هذه المرحلة وأنه “في الوقت الحالي” لم يتم إجلاء ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية قد أكدت امس ان مقر اقامة ممثل الاتحاد الاوروبي في الخرطوم، ايدان اوهارا تعرض للهجوم يوم الاثنين ولكنه “بخير ويواصل عمله”.