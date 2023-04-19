البابا: لا يجب على “الاحتفال الجميل” بالرياضة أن ينسى الأخيرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ في رسالة تحمل توقيع الكاردينال بارولين موجهة إلى الكاثوليك الفرنسيين، تمنى البابا فرنسيس أن تكون الألعاب الأولمبيّة ٢٠٢٤ فرصة للحوار بين الشعوب و”دفع حقيقي للأخوَّة التي يحتاج إليها العالم”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد ورد في رسالة للبابا، تحمل توقيع أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وموجهة إلى “الأصدقاء الأعزاء، كاثوليك فرنسا”، لتكن الألعاب الأولمبية التي ستقام في فرنسا في صيف ٢٠٢٤ “للقاء عميق ومثمر بين أشخاص من آفاق عديدة، ينتمون إلى شعوب وثقافات وديانات مختلفة”.

وتتحدث الرسالة عن “الفرح”، وإنما أيضًا عن “المسؤولية”، في استقبال العالم كله بمناسبة الألعاب الأولمبيّة، ولهذا السبب يدعو البابا الجميع لكي يتحرّكوا “على نطاق واسع”، ويدعوهم أيضًا لكي “يصبحوا متطوِّعين” ويفتحوا الكنائس والمدارس والبيوت ولاسيما القلوب. “بالمجانيّة – نقرأ في الرسالة – وسخاء الاستقبال والتفاني، ستشهدون للمسيح الذي يعيش فيكم والذي ينقل لكم فرحه”.

وإذ شكر لكيلا ننسى في هذا “الاحتفال الجميل للرياضة” بأن “نساعد على إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء والمهمشين”، يختتم البابا فرنسيس رسالته متمنِّيًا بأن تكون “الألعاب الأولمبية مناسبة، من خلال الرياضة، لدفع حقيقي للأخوّة التي يحتاج إليها العالم”، مانحًا بركته لجميع المنظمين والمتطوعين وجميع المشاركين في الألعاب.