إيطاليا: انتعاش الطلب على السياحة لكنه يبقى أقل من مستويات ما قبل كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، انتعاشاً قوياً في الطلب السياحي، لكنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل كوفيد.

وأكد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير عن السفر والعطل في إيطاليا والخارج عام 2022، أن “خلال هذا العام، بلغت الرحلات التي قام بها المقيمون في إيطاليا 54 مليوناً و811 ألفاً، أي 346 مليون و966 ألف ليلة مبيت”، وهي “بزيادة بنسبة 31.6٪ مقارنة بعام 2021، لكنها تبقى أقل من القيم السابقة لفترة الوباء التي انخفضت بنسبة 23٪ مقارنة بعام 2019”.

وسلط التقرير الضوء على “انتعاش للإجازات لمدة 4 ليالٍ أو أكثر، لتعود بشكل تام تقريبًا إلى مستويات عام 2019، أما الإجازات الأقصر (بين 1-3 ليالٍ) فلا تزال بعيدة عن وضع ما قبل الوباء (بانخفاض بنسبة 26٪)”، بينما “ارتفع عدد الأشخاص الذين أخذوا إجازة واحدة على الأقل بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر إلى 35.7٪، مقابل 33.9٪ عام 2021″، بينما كانت بنسبة 37.8٪ عام 2019.

وخلص التقرير الإحصائي الى القول، إن “الرحلات إلى الخارج، التي بلغت نسبتها 19.7٪ من الإجمالي، تظهر زيادات ثلاثية الأرقام (بنسبة 143٪)”، كما “كانت هناك زيادة ملحوظة في الرحلات إلى المواقع الإيطالية بنسبة 18.3٪”.