إيطاليا تطالب بإعادة عاجلة لمواطنها الموقوف في غينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني، وجه رسالة إلى نظيره في غينيا، جاستن تكاتشينكو، للمطالبة بالإعادة العاجلة لمواطنه كارلو داتّانازيو لأسباب صحية.

وكان هذا الأخير قد تم اعتقاله في دولة الواقعة على المحيط الهادئ في آب/أغسطس 2020 بتهمة تهريب المخدرات، والذي ما يزال ينتظر جلسة المحاكمة.

يذكر أن المواطن، الذي تلقى بالتعاون مع قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية المساعدة باستمرار، منذ لحظة الاعتقال، من قبل السفارة الإيطالية في كانبيرا والقنصلية الفخرية في بورت مورسبي، يتم نقله حاليًا إلى مستشفى بارادايس الخاص في المدينة ذاتها.